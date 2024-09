L1 ‍: Surprise, l'ASSE fait tomber Lille ‍!

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 4e journée

Stade Geoffroy-Guichard

ASSE-Lille 1-0

But : Cafaro (6e)

Trois défaites et aucun but marqué, l'AS Saint-Etienne vivait un démarrage cauchemardesque avant d'accueillir le LOSC. Avec 6 points sur 9, son adversaire nordiste semblait trop solide pour espérer décoller. Pourtant, l'ASSE prenait le match par le bon bout, n'étant nullement impressionnée par le pedigree du LOSC. Les Verts ouvraient même leur compteur buts d'entrée avec une sublime frappe enveloppée de Cafaro dans la lucarne de Chevalier. Le LOSC réagissait timidement avant de faire le siège du but de Larsonneur avant le repos. Le gardien stéphanois était solide et sa barre lui donnait une petite aide sur une frappe de Zhegrova (35e).

Dos au mur, Bruno Génésio faisait entrer David pour permettre au LOSC de marquer. Seulement, le Canadien avait peu de possibilités. Sa meilleure survenait dans le dernier quart d'heure. En bonne position, le buteur lillois ratait totalement sa frappe (74e). C'est finalement l'ancien latéral parisien Bakker qui avait la balle d'égalisation (89e) mais Larsonneur repoussait sa frappe du corps. Héroiques en défense, les Verts tenaient leur premier succès en Ligue 1 cette saison 1-0. Une victoire qui permet à Saint-Etienne de quitter la zone rouge et d'être 15e. Lille subit une deuxième défaite de rang en L1 après celle face au PSG.