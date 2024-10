L1 ‍: Strasbourg, une partie de plaisir pour le PSG

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 8e journée

Parc des Princes

PSG-Strasbourg 4-2

Buts : Mayulu (18e), Asensio (47e), Barcola (65e), Lee (90e) pour le PSG ; Mara (58e), Diong (90e+2) pour Strasbourg

Malgré une équipe remaniée et rajeunie, le PSG a facilement battu Strasbourg 4-2. Bradley Barcola a guidé les Parisiens vers un succès précieux pour leur permettre de reprendre la tête de la Ligue 1 et de se rassurer.

Très décevant à Nice avant la trêve internationale, le PSG était en danger face à une équipe strasbourgeoise joueuse cette saison. Cependant, on voyait surtout les Alsaciens défendre en début de match. Le PSG dominait avec un Barcola souverain et un Mayulu remuant. Le titi parisien trouvait le poteau de Petrovic (12e) avant de régler la mire pour inscrire son premier but en Ligue 1. Servi par Barcola, il envoyait une mine dans la lucarne. Il aurait pu s'offrir un premier doublé mais il tirait au-dessus en position idéale.

Le deuxième but parisien tombait au retour des vestiaires. Asensio profitait des maladresses adverses pour mettre le ballon au fond. Néanmoins, Strasbourg était plus dangereux ensuite. Moreira chauffait les gants de Donnarumma. Entré en jeu, Mara venait tromper le portier italien dans une défense parisienne passive. Le PSG repartait à l'assaut des buts alsaciens. Barcola obtenait un penalty, annulé finalement par la VAR. Quelques secondes plus tard, il marquait quand même son but après un enchaînement crochet-frappe croisée. Lee faisait 4-1 mais, signe de la fébrilité défensive parisienne, le PSG encaissait un deuxième but via Diong sur coup-franc. 4-2, le PSG reprend la tête du championnat à Monaco avant de jouer le PSV en C1.