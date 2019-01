L1 Strasbourg ridiculise Monaco, Nice arrache un point

Dans : Ligue 1, Monaco, RCSA.

Dans un samedi soir de Ligue 1 encore allégé, puisque seulement trois matches étaient au programme, le ciel s'est assombri au-dessus de l'AS Monaco. Face à une fringante formation de Strasbourg, qui en était à cinq victoires de rang toutes compétitions confondues, l'équipe de Thierry Henry alignait pourtant ses renforts du mercato hivernal, et avait fière allure au coup d'envoi.

Mais, après l'expulsion précoce de Naldo (7e), la formation monégasque s'écroulait totalement, même si Falcao avait redonné l'espoir en réduisant le score (1-2, 22e). Menée 1-4, l'ASM se retrouvait à 10 contre 10, Mitrovic voyant rouge, mais cela ne changeait en rien le destin d'une rencontre que les Alsaciens dominaient de la tête et des épaules et qui corsaient même l'addition à l'ultime seconde (1-5). Avec cette nouvelle défaite, la 12e de la saison, Monaco reste à la 19e place, mais le club du Rocher aura probablement plus de mal à se sortir de la zone rouge que certains l'annonçaient.

Dans le haut du classement, Nice pensait revenir bredouille de Reims, mais un penalty accordé au-delà du temps additionnel permettait aux Azuréens d'égaliser (1-1) et de limiter la casse. Enfin, Toulouse est revenu bien au chaud dans le ventre mou du classement au bénéfice de sa victoire à Nîmes (0-1).