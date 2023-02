L1 : Strasbourg et Nantes se rassurent, Lorient cale

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

22e journée de Ligue 1

Auxerre - Reims : 0-0

Strasbourg - Montpellier : 2-0

Ajaccio - Nantes : 0-2

Lorient - Angers : 0-0

Ce dimanche à 15 heures avait lieu le 22ème multiplex de la saison en Ligue 1. Quatre matchs étaient au programme. Auxerre recevait Reims, Strasbourg était aux prises avec Montpellier, Ajaccio affrontait Nantes et enfin, Lorient devait faire face à Angers.

En déplacement à Ajaccio ce dimanche, quelques jours après s'être incliné à domicile face à l'OM, le FC Nantes a repris des couleurs. Si tout n'aura pas été flamboyant, les Canaris ont fait la différence grâce à deux buts signés Evann Guessand et Ludovic Blas. Le premier à la 73ème minute de jeu puis le second sur un penalty juste avant le temps additionnel. Deux buts très importants puisqu'ils permettent à Nantes de se rassurer mais aussi de prendre de l'air au classement sur la zone rouge. Les hommes d'Antoine Kombouaré sont 13èmes avec 25 points, soit 7 de plus que Strasbourg, premier relégable.

⚽ 45' BUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUTTTTTTTTTTTTTTT !!!!! 💙💙



Doublé pour Habib #Diallo après avoir poursuivi son effort jusqu'au bout !! 🔥#RCSAMHSC (2-0) pic.twitter.com/zYdXV5W4q1 — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) February 5, 2023

Des Strasbourgeois certes relégables mais qui ont pris le meilleur sur Montpellier à la Meinau. Un doublé d'Habib Diallo a suffi aux Alsaciens, pourtant réduit à dix à la 33ème minute suite après l'expulsion de Jean-Eudes Aholou. Dans les autres rencontres, Auxerre et Reims se sont neutralisés sur un triste score de 0 à 0. Même scénario et score entre Lorient et Angers. De quoi néanmoins stopper la longue série de défaites angevine en Ligue 1.