L1 ‍: Golovin en sauveur, Monaco de nouveau leader

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

9e journée de Ligue 1 :

Stade Louis-II.

Monaco - Metz : 2 à 1.

Buts : Golovin (42e, 55e) pour Monaco ; Camara (4e) pour Metz.

Dans une rencontre marquée par de jolis buts, l’AS Monaco a réussi à renverser le FC Metz grâce à un Aleksandr Golovin des grands soirs (2-1).

Mis sous pression par le PSG et Nice dans la course à la première place, l’ASM avait à coeur de faire le travail contre Metz ce dimanche après-midi. Sauf que dès le début du match, Monaco se faisait cueillir à froid. Voyant Kohn avancé, Camara marquait effectivement l’un des buts de l’année avec un lob de plus de 50 mètres pour ouvrir la marque en faveur de Metz (0-1 à la 4e). Suite à ce coup de massue, le club du Rocher réagissait petit à petit, et Golovin, d’un joli enroulé du droit dans la lucarne gauche, remettait les deux équipes à égalité avant la pause (1-1 à la 42e).

#ASMFCM [ ℙ𝕣𝕠 ]



MT - Longtemps devant au score, les Grenats rentrent au vestiaire avec un score de parité (1-1).



1⃣ - 1⃣ pic.twitter.com/Dhze6xC9p3 — FC Metz ☨ (@FCMetz) October 22, 2023

Au retour des vestiaires, Kohn se rachetait en stoppant de la tête un tir de Tetteh (46e) pour permettre à sa formation de rester dans le match. Un arrêt décisif, vu que quelques minutes plus tard, Golovin marquait un doublé via un coup-franc direct avec l’aide du poteau (2-1 à la 55e). La suite du match était plus tranquille, avec quand même un joli arrêt de Kohn en fin de match (89e), et Monaco se dirigeait vers un succès plutôt logique (2-1).

𝗩𝗜𝗖𝗧𝗢𝗜𝗥𝗘 👊🔚



Nos Rouge & Blanc s'imposent face au FC Metz et reprennent la première place de @Ligue1UberEats 🔝



𝗗𝗔𝗚𝗛𝗘 𝗠𝗨𝗡𝗘𝗚𝗨 ❤️🤍



2⃣-1⃣ #ASMFCM pic.twitter.com/pU7MvHBLo8 — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) October 22, 2023

Grâce à cette victoire, la troisième de suite, l’ASM retrouve sa place de leader de la Ligue 1, avec un point d’avance sur Nice et deux unités devant le PSG. De son côté, Metz s’enfonce dans sa position de barragiste.