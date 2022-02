L1 : Saint-Étienne s'accroche, Rennes accélère

Dans : Ligue 1.

Par Nicolas Issner

Ce dimanche lors de la 25e journée de Ligue 1, la rencontre entre l'ASSE et le RC Strasbourg était au centre de toutes les attentions. Score final (2-2) entre les deux équipes qui permet à Saint-Étienne de respirer au classement.

Résultats des matchs de 15h :

Saint-Étienne 2-2 Strasbourg

Lorient 0-1 Montpellier

Rennes 3-1 Troyes

Reims 1-1 Brest

Saint-Étienne poursuit sa série d'invincibilité en Ligue 1 avec une quatrième rencontre de suite sans défaite. Ce dimanche, les Verts ont arraché le match nul (2-2) à Geoffroy-Guichard face au RC Strasbourg, 4e de Ligue 1. Tout s'est emballé en première période avec l'ouverture du score stéphanoise de Ryad Boudebouz (4e). Les Alsaciens ont ensuite pris l'avantage en 10 minutes grâce à Habib Diallo (21e) et Lucas Perrin (30e) avant de voir Wahbi Khazri égaliser dans la foulée (34e). Le neuvième but du Tunisien, meilleur buteur des Verts, en championnat cette saison. Rien à signaler en seconde période mis à part un pénalty strasbourgeois annulé après visionnage de la VAR. Ce précieux point permet à la formation de Pascal Dupraz d'enfin sortir de la zone de relégation dans laquelle le club était coincé depuis la 1ère journée. L'AS Saint-Étienne est 16e de Ligue 1, Strasbourg reste au pied du podium à 3 unités de Nice.

Dans les autres matchs de ce multiplex, Lorient est retombé dans ses travers après deux matchs sans défaite en championnat. Une mauvaise opération dans la course au maintien après une défaite (1-0) au Moustoir contre Montpellier sur une réalisation de Teji Savanier, homme providentiel côté sudiste. Toujours en Bretagne, le Stade rennais a étrillé l'ESTAC, (4-1), grâce à un doublé de Serhou Guirassy et des buts de Martin Terrier et Gaëtan Laborde. Rennes est 5e à seulement 2 points de Strasbourg. Enfin, match nul (1-1) à Delaune entre Reims et Brest. Wout Faes a ouvert le score (4e) pour les champenois. Le jeune uruguayen de 21 ans prêté par l'Inter Milan, Martin Satriano, a égalisé à la 34e minute. Son troisième but en deux rencontres. Brest aurait pu l'emporter après un penalty raté par Youcef Belaili (53e).