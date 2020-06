L1 : Rideau, le mercato va fermer un mois !

Dans : Ligue 1.

Avec l’arrêt des compétitions en raison de la pandémie de Covid-19, le mercato français se retrouve totalement chamboulé.

Le 8 juin dernier, un mercato franco-français a ouvert ses portes. Mais pour l’heure, les clubs de Ligue 1 sont les seuls à être dans la période officielle du mercato, les autres championnats majeurs (Premier League, Liga, Bundesliga, Série A) n’étant pas encore terminés. Ce mercato franco-français aura des conséquences sur l’été des clubs français puisque selon les informations de L’Equipe, la FIFA a exigé que la France respecte une interruption du mercato d’une durée d’un mois au cœur de l’été afin de ne pas excéder une période de 12 semaines de transferts nationaux.

« Malgré nos explications, la pratique couramment admise dans d'autres pays et même en France depuis de nombreuses années, la FIFA nous reproche d'avoir ouvert les transferts nationaux le 8 juin 2020 et que les finales (de Coupes) soient programmées fin juillet » a écrit Didier Quillot, le directeur exécutif de la Ligue de Football Professionnel, aux membres du Conseil d’administration. Dans les faits, le mercato devrait être fermé du 10 juillet au 10 août pour les clubs de Ligue 1 dans le sens des achats. En revanche, « pendant la période de pause, les négociations pourront perdurer et un joueur pourra même signer dans son nouveau club. Mais il n'obtiendra sa licence qu'à partir du 10 août, ce qui sous-entend qu'il ne pourra pas jouer avec sa nouvelle équipe » explique le quotidien national. Un moindre mal quand on sait que les clubs de Ligue 1 ne joueront pas de matchs officiels durant cette période.