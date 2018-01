L1 : Réunion d'urgence des arbitres, Chapron sanctionné dès ce lundi ?

Dans : Ligue 1, FC Nantes, PSG.

Alors que toute l'Europe du football rigole de la scène intervenue dimanche soir à Nantes, lorsque Tony Chapron a taclé Diego Carlos, avant de l'expulser, la commission fédérale des arbitres prend la chose avec moins de malice, ce qui semble logique.

Et selon France Info, Tony Chapron devrait être sanctionné dans les prochaines heures, une réunion d'urgence étant prévue à partir de 11h à Paris avec évidemment ce dossier tout en haut de la pile. Car du côté de l'instance en charge de l'arbitrage, on est bien conscient de l'image désastreuse donnée par l'officiel présent sur la pelouse de la Beaujoire pour ce Nantes-PSG. D'ores et déjà, il semble acquis que Tony Chapron ne sera pas au sifflet mercredi soir pour le match Angers-Troyes. Souvent contesté en raison de ses attitudes véhémentes, l'arbitre français pourrait cette fois avoir de sérieux soucis...