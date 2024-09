L1 ‍: Rennes s'amuse face à Montpellier

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

4e journée de Ligue 1

Roazhon Park

Le Stade Rennais bat Montpellier : 3 buts à 0

Buts pour le Stade Rennais : Ludovic Blas (24e), Arnaud Kalimuendo (35e) et Albert Gronbaek (60e)

Ce dimanche en Ligue 1, le Stade Rennais n'a fait qu'une bouchée de Montpellier au Roazhon Park. Les Bretons lancent peut-être enfin leur saison en championnat.

Rennes a plus que fait le travail ce dimanche en pulvérisant une inquiétante équipe de Montpellier à domicile. Les fans et observateurs bretons voulaient une réaction après un début poussif en Ligue 1. Et ils ont été servis. La différence a été faite dès la première période avec des buts inscrits par Ludovic Blas (24e) et Arnaud Kalimuendo (35e). C'est ensuite Albert Gronbaek qui corsera l'addition à l'heure de jeu.

Au classement, Rennes est 6e, Montepllier 17e.