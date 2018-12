L1 : Rennes prend une fessée par Strasbourg, et c'est légal

Dans : Ligue 1, Rennes, RCSA.

Roazhon Park

Strasbourg bat Rennes : 4 à 1

Buts : Sarr (9e) pour Rennes; Thomasson (20e), Martin (32e sp, 50e sp), Martinez (77e) pour Strasbourg

Trois jours après sa victoire européenne, Rennes a sombré (1-4) devant ses supporters face à une formation de Strasbourg qui n'a rien volé.

Les supporters du Stade Rennais avaient le moral avant ce match face aux Alsaciens, et l'ouverture rapide du score de Sarr d'une superbe frappe enroulée (1-0, 9e) annonçait un joli dimanche au Roazhon Park. Malheureusement pour eux, la suite a été un véritable calvaire. C'est d'abord Thomasson qui remettait rapidement Strasbourg en course (1-1, 20e), avant que Martin donne l'avantage aux siens sur un penalty accordé grâce à la VAR suite à une faute de Da Silva (1-2, 32e).

La pause ne changeait rien à la donne, et c'est encore Martin qui corsait l'addition sur un nouveau penalty (1-3, 50e). La formation de Lamouchi n'y était plus du tout, et Martinez y allait également de son but (1-4, 77e), transformant cette défaite en humiliation pour le Stade Rennais. Du côté du club breton, cette déroute pourrait provoquer quelques vagues, tandis que Strasbourg a préparé au mieux la réception du PSG mercredi prochain.