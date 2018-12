L1 : Guingamp-Rennes passe à la trappe aussi

Dans : Ligue 1, Rennes, EAG.

Le derby breton de dimanche n’aura pas lieu. La LFP a annoncé que la rencontre entre Guingamp et Rennes était annulée en raison de la demande faite en ce sens par la Préfecture. « À la demande de la Préfecture des Côtes d’Armor, la rencontre EA Guingamp / Stade Rennais FC, comptant pour la 18ème journée de Ligue 1 Conforama et initialement programmée le dimanche 16 décembre à 17h00, est reportée en raison de l’actualité et de l’affectation des forces de l’ordre sur d’autres missions », a fait savoir la LFP. Pour rappel, les matchs Nice-Saint-Etienne, Nantes-Montpellier, Caen-Toulouse (programmé mardi prochain) et Marseille-Bordeaux ont également été remis.