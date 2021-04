L1 : Rennes enchaîne et double l'OM !

Dans : Ligue 1, Rennes, SCO.

33e journée de Ligue 1

Rennes bat Angers : 3 à 0

Buts : Doku (45e+1), Terrier (63e), Guirassy (90e+1) pour le Stade Rennais

Le Stade Rennais version Genesio carbure bien et le confirme en s'imposant ce samedi à Angers (0-3).

Dans ce match de Ligue 1 disputé à un horaire inhabituel (12h45), Angers et Rennes ont fait ce qu’ils pouvaient pour attirer l’attention des fans de Ligue 1, mais il a tout de même fallu attendre la fin de la première période pour que les choses s’excitent un peu au stade Raymond-Kopa. C’est d’abord le SCO qui pensait ouvrir le score, suite à une faute de main du portier rennais, mais l’arbitre refusait le but à Bahoken, estimant que ce dernier avait bousculé Gomis. Une décision qui mettait en colère le banc angevin (44e). Et cela n’allait pas se calmer puisque deux minutes plus tard, sur un service de Terrier, Doku ouvrait le score (0-1, 45e+1).

La seconde période repartait sur un faux rythme, et le suspense tombait définitivement puisque Terrier, qui s’apprêtait à être remplacé, doublait la mise (0-2, 63e). Le Stade Rennais tenait le bon bout et ne laissait pas réellement d’espoir à Angers, Guirassy corsant l'addition dans le temps additionnel (0-3, 90e+1). Avec cette victoire plutôt logique, la formation de Genesio, qui soit dit en passant a pris 13 points sur 15, colle la pression à Marseille, puisqu’au classement Rennes est passé devant l’OM (51 pts contre 49), avant le match entre le club phocéen et Lorient ce samedi.