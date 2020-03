L1 : Rennes corrige Montpellier, pression maximale sur l'OM et Lille !

Dans : Ligue 1.

Rennes bat Montpellier au Roazhon Park : 5-0

Buts pour Rennes : Maouassa (9e), Hunou (28e), Tait (68e), Del Castillo (73e sp) et Hunou (87e sp)

Dominateurs du début à la fin de la rencontre, Rennes a étrillé Montpellier au Roazhon Park (5-0), envoyant un signal fort à Marseille, Lille ou encore Lyon.

Dès l’entame, les Bretons montraient leur envie de profiter du match nul de Marseille contre Amiens en ouvrant le score par l’intermédiaire de Maouassa, d’un bijou du droit. En première mi-temps, le MHSC se créait deux énormes occasions avec des poteaux de Laborde et de Delort. Mais ces occasions manquées marquaient la fin des espoirs de Montpellier, qui encaissait avant la pause un second but, signé Hunou.

En seconde période, Rennes déroulait et explosait littéralement son adversaire du jour avec des buts supplémentaires inscrits par Tait, Del Castillo et Hunou pour un doublé. Au classement, Rennes réalise la grosse opération de la journée en revenant à six points de Marseille, et en prenant provisoirement quatre points d’avance sur Lille et dix points d’avance sur l’OL en attendant le choc entre les Dogues et Lyon ce dimanche soir.