L1 ‍: Reims climatise Nantes et se replace

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

4e journée de Ligue 1

Strasbourg - Angers : 1-1

Toulouse - Le Havre : 2-0

Nantes - Reims : 1-2

Ce dimanche en Ligue 1, le FC Nantes a été surpris par le Stade de Reims à la Beaujoire. Fin de série pour les hommes d'Antoine Kombouaré.

Après deux succès de rang en Ligue 1, le FC Nantes s'est incliné ce dimanche face au Stade de Reims. Pourtant, tout avait bien démarré pour les Canaris suite à l'ouverture du score de Douglas Augusto à la demi-heure de jeu. Malgré sa nette domination le reste de la partie, Nantes a concédé l'égalisation quelques minutes plus tard via un but de Marshall Munetsi. Pire, Keito Nakamura viendra poser la climatisation à la Beaujoire à la 91e minute pour offrir la victoire aux Champenois. Une défaite contrariante qui positionne désormais les hommes d'Antoine Kombouaré à la 4e place. Le Stade de Reims est lui 6e.

Toulouse assure

⏱️ 86'

⚽️ Yann fait le break d'une belle frappe enroulée du gauche ! Sah quel plaisir !



2-0 #TFCHAC pic.twitter.com/akBRP6ag2x — Toulouse FC (@ToulouseFC) September 15, 2024

Dans les autres rencontres du jour, Toulouse a disposé du Havre au Stadium. Tout s'est joué dans les 20 dernières minutes, avec des buts de Shavy Babicka et Yann Gboho. Enfin, match nul entre Strasbourg et Angers 1 but partout. Bamba Dieng (62e) a répondu à Sebastian Nanasi (31e).