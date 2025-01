L1 ‍: Reims calme le PSG au Parc

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 19e journée

Parc des Princes

PSG-Reims 1-1

Buts : Dembélé (47e) pour le PSG ; Nakamura (56e) pour Reims

Après son superbe match contre Manchester City, le PSG a subi une petite contre-performance contre Reims. Le club champenois est venu décrocher un bon nul 1-1 au Parc des Princes.

Irrésistible en ce début d'année 2025 avec 5 succès en autant de matchs toutes compétitions confondues, le PSG ne devait faire qu'une bouchée de Reims. Avec Kvaratskhelia titulaire, le PSG mettait la pression sur les Champenois d'entrée. Cependant, Diouf était impeccable et les attaquants parisiens manquaient de précision. Doué croisait trop sa frappe (22e) quand Ramos trouvait lui le poteau. Paris n'était pas totalement serein derrière, en témoignent les deux bonnes sorties de Donnarumma devant Nakamura.

Paris allait finalement prendre les devants dès le retour des vestiaires grâce à sa dernière recrue. Kvaratskhelia transperçait la défense rémoise dans l'axe et servait Dembélé dont la frappe déviée par Kipré trompait Diouf. Le 11e but de la saison pour l'ailier international. Cela obligeait Reims à attaquer plus sérieusement et les hommes de Luka Elsner se débrouillaient bien. Leurs attaques rapides étaient tranchantes et l'égalisation venait vite. Sur un contre initié par le gardien Diouf, Nakamura concluait un beau jeu de passes avec Ito et Diakité. Le PSG poussait pour l'emporter mais Reims tenait le coup, mettant même en danger Donnarumma. Le score ne bougeait plus, laissant le PSG leader avec 10 points d'avance sur l'OM et Reims 12e (22 pts).