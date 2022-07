L1 : Pour sauver la planète, la fin des matchs en nocturne

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Depuis plusieurs jours, la recherche d'une sobriété énergétique est devenue la priorité du gouvernement. Cela pour préserver la planète et économiser l'énergie. Ainsi, dès cet hiver, il pourrait ne plus y avoir aucun match de Ligue 1 programmé le soir.

Bientôt finie la fièvre du samedi soir en Ligue 1 ? Ces dernières saisons, le nombre de matches de championnat programmés en nocturne a grandement diminué. Il ne reste plus que trois matches, un le vendredi soir, un le samedi et un le dimanche. Le traditionnel multiplex du samedi soir a été décalé le dimanche après-midi à 15h. Un changement qui n'a pas été sans conséquence pour les supporters français, notamment les bénévoles œuvrant dans les clubs amateurs le week-end. Mais, à court terme, le championnat de France va peut-être définitivement s'établir les après-midis et ce pour des raisons écologiques.

La ministre des sports ne veut plus de matches le soir

En effet, alors que le gouvernement met en avant la sobriété énergétique et appelle la population française au bon sens, il serait indécent que le sport français bénéficie de passe-droits. Invitée de France Info ce mardi matin, la ministre des sports Amélie Oudéa-Castera a indiqué que le sport français devrait faire des efforts concernant sa consommation d'énergie et que cela impliquait la fin des rencontres sportives organisées le soir, à la lumière des projecteurs.

La ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, a envisagé ce mardi sur FranceInfo d'interdire la programmation d'évènements sportifs pendant la nuit afin de réaliser des économies d'énergie https://t.co/dmBAtwt69o pic.twitter.com/WelvAptnbB — L'ÉQUIPE (@lequipe) July 26, 2022

« Cela fait tout à fait partie des options ouvertes. Avec Christophe Béchu (ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires), nous avons décidé de prendre le taureau par les cornes sur cette dimension. Cela peut être dès cet hiver, que le sport soit au cœur de la volonté d’accompagner la transition écologique. Nous allons lancer un plan d’adaptation de la pratique sportive aux changements climatiques », a t-elle développé. Avec ce changement, la France suivrait les exemples britanniques et allemands. La Bundesliga et la Premier League faisant la part belle aux matches diurnes. Par contre, il sera intéressant de voir comment les diffuseurs accueilleront une telle mesure, sachant que le match du dimanche soir constitue encore aujourd'hui un rendez-vous privilégié au niveau des audiences.