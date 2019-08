L1 : Pierre Ménès interpelle Christophe Castaner

Dans : Ligue 1.

La saison vient de débuter, et déjà les interdictions pleuvent sur les supporters de football. En Ligue 1, quasiment tous les clubs sont touchés, et les Préfets enchainent les arrêtés pour interdire l’accès au stade, au centre ville ou du moins limiter de manière drastique la présence des supporters en déplacement. Une systématisation des décisions qui n'a même plus besoin de se justifier, et qui provoque ce gros coup de gueule de Pierre Ménès. Pour le consultant de Yahoo, il est l’heure d’utiliser ses relations afin de sensibiliser en haut lieu à ce problème.

« Je suis énervé après les préfets. Il faut voir que lors de la deuxième journée du championnat, il y avait cinq matchs qui étaient touchés par des interdictions de déplacement. On a même poussé la pomponette un peu plus loin pour Nîmes – Nice. Pour parler des banderoles ou des chants homophobes il y a du monde mais, l’un n’empêche pas l’autre, on peut aussi respecter les supporters. Qu’on tape sur ceux qui se comportent comme des gougnafiers il n’y a aucun problème, mais qu’on interdise systématiquement, sans le moindre discernement aux supporters de se déplacer, on est en train de tuer le foot. Je m’adresse à Christophe Castaner que je connais très bien et qui aime le foot : comment peut-il tolérer ça ? », a demandé un Pierre Ménès très remonté, même s’il sera difficile d’en faire un sujet de discussion du prochain conseil des ministres…