L1 : Payet fait le show, nul logique entre l'OL et l'OM

Dans : Ligue 1.

6e journée de Ligue 1 :

Groupama Stadium.

Olympique Lyonnais - Olympique de Marseille : 1 à 1.

Buts : Aouar (28e sp) pour l'OL ; Payet (16e) pour l'OM.

Expulsion : Payet (18e) pour l'OM.

Lors de l'Olympico, l’Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille se sont quittés sur un score de parité (1-1), avec un Dimitri Payet en animateur de soirée.

Considéré comme l’affiche de la peur entre deux équipes en manque de confiance ces derniers temps, le choc des Olympiques a finalement répondu à toutes les attentes. Car après un début de match lyonnais et une occasion de Dubois (3e), c’est Payet qui ouvrait la marque ! Toujours très bon face à l’OL de Rudi Garcia, le meneur de jeu marseillais trompait effectivement Lopes d’un tir en finesse du droit suite à un bon travail de Thauvin sur le côté droit (0-1 à la 16e). Mais quelques instants après son action décisive, Payet écopait d’un carton rouge pour une grosse semelle sur le tibia de Dubois (18e). Une expulsion, demandée par la VAR et validée par Stéphanie Frappart, qui était le tournant de cette rencontre. Puisque dans la foulée ou presque, Lyon obtenait un penalty pour une faute d’Alvaro Gonzalez sur Bard (26e). Un tir aux 11 mètres qu’Aouar ne loupait pas (1-1 à la 28e). Juste avant la pause, Kadewere pensait ensuite donner l’avantage à son équipe, mais son but était refusé pour un hors-jeu de Toko Ekambi en début d’action (43e).

Au retour des vestiaires, les choses se calmaient un peu… jusqu’au nouveau but refusé à Aouar (76e) et au poteau de Thiago Mendes (79e). Finalement, aucun Olympique n'arrivait à faire la différence et les acteurs se quittaient donc sur ce 1-1 qui va frustrer l'OL. Avec ce nul, l’OM enchaîne un quatrième match de rang sans la moindre victoire, mais remonte à la dixième place du championnat avec neuf points. Deux unités derrière, l’OL, qui n’a plus gagné depuis le mois d’août, reste dans le ventre mou de la L1, à six longueurs du podium...