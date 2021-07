Pass sanitaire obligatoire dans les stades, la ministre confirme !

Dans : Ligue 1.

Au lendemain de l'intervention du Président de la République, la ministre déléguée chargées de Sports a confirmé qu'il faudrait un pass sanitaire pour accéder aux stades de Ligue 1 et de Ligue 2.

Roxana Maracineanu suit ce mardi l’étape du Tour de France et la ministre déléguée aux Sports a évidemment été interrogée après l' l’intervention d’Emmanuel Macron concernant le pass sanitaire. Et l’ancien nageuse a confirmé que si les stades de football pourront faire le plein dès le début de la saison de Ligue 1, les spectateurs devront impérativement avoir un pass sanitaire. Alors que la polémique fait rage sur les réseaux sociaux suite à l’intervention présidentielle, lequel veut accélérer la vaccination, la ministre ne laisse pas la place au moindre doute concernant la motivation du pouvoir de tout faire pour que la quatrième vague du covid 19 soit contrôlée.

Et pour Roxana Maracineanu, les clubs devront contrôler tout le monde aux portes des stades. « Il n’y a pas de limitation de jauges dans les stades aujourd’hui, néanmoins il faudra avoir un pass sanitaire pour rentrer dans un stade. Pour avoir des stades pleins en Ligue 1 et dans les autres compétitions, il faudra passer par la case pass sanitaire, donc par la vaccination en priorité. A partir du mois d’août, à partir du premier entrant dans un endroit il y aura besoin du pass sanitaire. C’est aussi un moyen pour l’écosystème sportif et de loisirs d’inciter à la vaccination. C’est ce que nous voulions faire depuis un moment. La vaccination est aujourd’hui l’arme la plus pertinente contre le Covid. Si nous voulons avoir la liberté de revenir à une vie normale, ça passe par la vaccination. Nous incitons tout le monde à se faire vacciner pour pouvoir se retrouver ensemble et pratiquer du sport », a confié la ministre. Reste à savoir si le grand public va suivre cette exigence, et si les clubs vont pouvoir gérer ce gros casse-tête qui se profile.