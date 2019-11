L1 : Oubliez le PSG, la France vibre pour OM-OL

Dans : Ligue 1.

A la veille du match entre l'OM et l'OL, un sondage concernant les deux clubs a été dévoilé. Et pour une majorité des Français ce match est le véritable choc de la Ligue 1.

Oubliez PSG - OM, le nouveau "Classique" de la Ligue 1 est OM-OL ! C'est en tout cas ce que pensent les Français, et les amateurs de football, comme l'explique le sondage réalisé par RTL. En effet, pour 54% des Français ce choc remplace le PSG - OM, match qui semble avoir perdu de son intérêt au fil des années, et des défaites de l'OM face au rival parisien. Un intérêt que ces derniers retrouvent lors des matchs entre olympiens, entre les guerres de mots des présidents, la tension sur le terrain, et une rivalité en terme de classement final en championnat...

Réputé pour avoir des supporters dans toute la France (et le monde), l'OM semble pourtant moins populaire que les Gones. 64% des Français et 74% des amateurs de football ont une bonne opinion du club de Jean-Michel Aulas, contre 46% des Français et 56% des amateurs de football pour celui de Jacques-Henri Eyraud.

Trois points séparent les deux équipes en Ligue 1 actuellement, à la faveur des Marseillais, mais ces derniers ne semblent pourtant pas favoris, comme le montre ce sondage. Seulement 15% des Français et 20% des amateurs de football voient l'OM remporter ce match face à l'ancien coach Rudi Garcia, tandis que 36% et 40% d'entre eux pensent que c'est l'ancien entraîneur marseillais qui va s'imposer au Stade Orange Vélodrome, dimanche soir. Le résultat le plus attendu pour cette rencontre est le match nul. 44% des Français et 40% des amateurs de football pensent que les deux équipes vont se partager les points ... Réponse dimanche soir, pour ce match qui s'annonce bouillant.