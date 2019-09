L1 : OM-MHSC décalé de 5 minutes à cause de PSG-OL féminin

Dans : Ligue 1, OM, MHSC, OL, PSG.

Prévu à 17h30, le coup d'envoi du match entre l'Olympique de Marseille et Montpellier a été décalé de 5 minutes. En effet, Canal+ diffusait avant cette rencontre de L1 le Trophée des championnes entre Lyon et le PSG qui se jouait à Guingamp. Mais les deux formations étaient à 1-1 à la fin du temps réglementaire, et la séance des tirs au but a donc contraint les instances du foot à reporter de quelques minutes le coup d'envoi d'OM-MHSC. Visiblement, on n'avait pas prévu tout cela du côté de Canal+.