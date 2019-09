L1 : OL-Nantes se disputera à un horaire inhabituel

Dans : Ligue 1, OL, FC Nantes.

Programmé au samedi 28 septembre prochain, le match de Ligue 1 entre l’Olympique Lyonnais et le FC Nantes ne se disputera pas à 17h30. En effet, la Ligue de Football Professionnel a indiqué dans un communiqué ce mardi que le match comptant pour la 7e journée de Ligue 1 se disputerait à 13h30. Un horaire plus adapté à l’Asie, un continent que la LFP a clairement visé afin de gagner en notoriété et en popularité.

« En raison des matchs prévus le mercredi 25 septembre pour la 7e journée, aucune rencontre de la 8e journée de Ligue 1 Conforama ne pourra être diffusée le vendredi à 20h45. Cette case de diffusion de Canal+ sera alors exceptionnellement décalée au samedi 28 septembre conformément aux accords passés. Cette programmation exceptionnelle constitue également une formidable opportunité pour exposer la Ligue 1 Conforama dans toute l'Asie et plus particulièrement en Chine ». Autrement dit, il n’y aura donc pas de match le vendredi soir. Une absence comblée par cette programmation du match OL-Nantes le samedi à 13h30.