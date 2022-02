Youcef Belaili victime d’insultes anti-Algérie ?

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Dimanche, lors du match nul entre Reims et Brest comptant pour la 25e journée de Ligue 1 (1-1), Youcef Belaïli aurait été victime d’insultes racistes…

Depuis 24 heures, Ilyes Ramdani a mis le feu aux poudres en n’hésitant pas à dire que Youcef Belaïli a été victime d’insultes racistes de la part de supporters rémois, dimanche après-midi lors du match Reims-Brest. Suite à un tweet sans équivoque dans lequel il avoue notamment avoir entendu un chant « One two three, rentre dans ton pays… », le journaliste de Mediapart a confirmé sa version des faits sur L’Equipe. « J'étais au niveau du poteau de corner, proche du Kop rémois. Au début du match, c'était assez calme puis ça s'est agité d'un coup vers le quart d'heure de jeu. Les chants ''One, two, three, rentre dans ton pays'', ''Ici c'est Reims'', etc... ont été lancés depuis le kop et massivement repris. Il y en a deux ou trois autres que je n'ai pas entendus assez clairement pour en parler. Les huées à chaque fois que Belaïli touchait le ballon venaient aussi du kop. Indépendamment de ça, il y a eu une flopée d'actes plus individuels, en tout cas pas directement imputables au kop : les insultes, doigts et bras d'honneur... Qui visaient beaucoup les supporters identifiés comme pro-Belaïli, aussi », explique Ilyes Ramdani.

« À l'heure actuelle, il n'y a aucune preuve »

Bel accueil pour Belaili à Reims. Entre les sifflets, les doigts d’honneur et les insultes, des chants qui sentent bon le racisme : « On est en France », « One two three, rentre dans ton pays »… pic.twitter.com/ZkRTVvVTzu — Ilyes Ramdani (@Ilyesramdani1) February 20, 2022

Des précisions pour le moins troublantes, mais les faits restent encore à être confirmés. Puisqu’après la rencontre, Michel Der Zakarian n’était pas au courant de cette histoire : « Ah bon ? Non, il ne m'en a pas fait part. On ne m'a pas parlé de ça ». Tout comme Grégory Lorenzi, le directeur sportif du SB29 : « Nous avons entendu parler de ces éventuelles insultes racistes. Nous ne réagirons pas à chaud et nous allons mener l'enquête en collaboration avec le club de Reims pour établir les actions éventuelles à mener ». Même son de cloche du côté de Reims. « À l'heure actuelle, il n'y a aucune preuve, que ce soit par des témoignages ou au niveau matériel, avec des vidéos ou photos. À l'instant T, il n'y a rien d'identifiable et de caractérisable », détaille le club champenois. Quoi qu’il en soit, Belaïli connaît un départ mitigé à Brest. Arrivé en France lors du dernier mercato hivernal, l'international algérien prend peu à peu ses marques dans les stades français, où les drapeaux algériens se multiplient depuis l’arrivée de la star maghrébine en L1.