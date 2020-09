L1 : Neymar, Kurzawa, Amavi, les sanctions sont tombées

Dans : Ligue 1.

La commission de discipline a rendu son verdict après les incidents de dimanche lors du match musclé entre le PSG et l’OM, qui s’est soldé par cinq cartons rouges et deux polémiques touchant Alvaro et Di Maria.

Pour le moment, la commission de discipline a décidé de statuer uniquement sur les cartons rouges, et a pris les sanctions suivantes :

Neymar : 2 matchs ferme + 1 sursis

Kurzawa : 6 matchs ferme

Paredes : 2 matchs ferme + 1 sursis

Amavi : 3 matchs ferme

Benedetto : 1 match

Concernant l’affaire des éventuels propos racistes d’Alvaro, la commission a décidé de placer le dossier en instruction devant la nature des faits, histoire de pouvoir enquêter plus longuement desuss.

Concernant le crachat de Di Maria, le joueur est convoqué pour le mercredi 23 septembre afin de s’expliquer, avec une possible sanction au bout.