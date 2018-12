L1 : Nantes-MHSC et Nice-ASSE reportés

Dans : Ligue 1, MHSC, FC Nantes, OGCN, ASSE.

Ce mercredi midi, la Ligue de Football Professionnel a annoncé que deux matches de la prochaine journée de Ligue 1 étaient d'ores et déjà reportés à la demande des autorités.

« À la demande de la Préfecture de la Loire-Atlantique, la LFP reporte la rencontre FC Nantes / Montpellier Hérault SC en raison de l’actualité et de l’affectation des forces de l’ordre sur d’autres missions.

La Commission des Compétitions de la LFP fixera ultérieurement la date de la rencontre.

Par ailleurs à la demande de la Préfecture des Alpes-Maritimes, la rencontre OGC Nice / AS Saint-Etienne, comptant pour la 18ème journée de Ligue 1 Conforama et initialement programmée le vendredi 14 décembre à 20h45, est reportée en raison de l’actualité et de l’affectation des forces de l’ordre sur d’autres missions.

La Préfecture des Alpes-Maritimes étudie désormais, en lien avec la LFP, la possibilité d’une organisation du match le dimanche à 17h00 afin d’éviter un report à une date ultérieure. En effet, l’OGC Nice, comme l’AS Saint-Etienne, comptant déjà chacun un match reporté de la 17ème journée, l’objectif reste d’éviter une surcharge du calendrier au mois de janvier ou sur la deuxième partie de saison », indique, dans son communiqué, la Ligue de Football Professionnel.