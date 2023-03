L1 : Montpellier déroule et envoie Angers en enfer

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

26e journée de Ligue 1

Reims - Ajaccio : 1-0

Strasbourg - Brest : 0-1

Toulouse - Clermont : 0-1

Montpellier - Angers : 5-0

Ce dimanche en Ligue 1, Montpellier n'a fait qu'une bouchée d'Angers à la Mosson. Une victoire 5 buts à 0 qui condamne très certainement Angers à la Ligue 2.

Angers a sans doute dit adieu à la Ligue 1 dès la 26ème journée de Ligue 1. Contre Montpellier ce dimanche, les hommes d'Abdel Bouhazama ont vécu un véritable enfer. En confiance depuis l'arrivée de Michel Der Zarakian, les Héraultais ont parfaitement débuté la rencontre avec un but dès la deuxième minute de Wahbi Khazri. Par la suite, Montpellier a profité des très nombreux errements dans la défense angevine pour enchainer les buts. Téji Savanier y est allé de son doublé, et Faitout Maouassa et Elye Wahi ont aussi planté un but chacun. Pour ne rien arranger, Nabil Bentaleb a vu rouge pour Angers et manquera donc une voire plusieurs sorties d'Angers. Ce succès condamne sans doute le SCO mais permet à Montpellier de prendre le large avec la zone rouge. Treizièmes, les Héraultais compte 8 points d'avance sur Auxerre, premier relégable.

Dans les autres rencontres, Clermont a stoppé sa mauvaise série en Ligue 1 en allant chercher un joli et précieux succès sur la pelouse de Toulouse. A noter également la victoire de Brest à Strasbourg. Enfin, Ajaccio a chuté en toute fin de rencontre sur la pelouse du Stade de Reims après un but splendide dans le temps additionnel de Jens Cajuste. Dans le bas de tableau, les équipes dans la zone rouge sont : Auxerre (17e, 22 points), Ajaccio (18ème, 21 points), Troyes (19ème, 20 points) et Angers (20e, 10 points).