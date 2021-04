L1 : Montpellier craque dans la course à l'Europe

Dans : Ligue 1.

34e journée de Ligue 1 à l'Allianz Riviera

Nice - Montpellier : 3-1

Buts : Laborde (3e) pour Montpellier ; Boudaoui (6e), Todibo (39e) et Claude-Maurice (40e) pour Nice

Dans un match très animé en première mi-temps, Nice est venu à bout de Montpellier (3-1), qui marque un vrai coup d'arrêt dans la course à l'Europe.

Chasseur dans la couse à la cinquième place par rapport à l'OM, Lens et Rennes, Montpellier comptait sur ce déplacement à Nice pour répondre au succès de Marseille à Reims et mettre la pression sur les Sang et Or ainsi que les Bretons. Tout avait bien commencé puisque dès la 3e minute de jeu, Laborde ouvrait le score sur un nouveau service de son compère Delort. Malheureusement pour le MHSC, la tendance s'est rapidement renversée avec l'égalisation de Boudaoui.

Avant la mi-temps, les Aiglons parvenaient à inscrire deux buts supplémentaires par Claude-Maurice et Todibo. L'essentiel était fait et malgré deux belles occasions de Laborde en deuxième mi-temps, Nice réussissait à conserver son avance et l'emportait. Un succès qui permet à Nice de revenir à un point de Montpellier, à la 9e place.