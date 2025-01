L1 ‍: Montpellier confirme son épatant réveil

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Après Monaco, c'est Toulouse qui a été victime du réveil de Montpellier ce dimanche.

Equipe en forme de la Ligue 1 avec trois victoires de rang, le SCO d’Angers est rentré dans le rang à l’occasion de son déplacement à Lens avec une défaite 1-0. Avec son nouveau gardien australien, le club nordiste a tenu bon après l’ouverture du score de Frankowski à la 49e. Ce succès permet aux « Sang et Or » de revenir à la 7e place du classement, juste devant Brest, victorieux un peu plus tôt au Havre.

50' (1-0)



⚽️ 𝐁𝐔𝐔𝐔𝐔𝐓 𝐏𝐎𝐔𝐑 𝐋𝐄 𝐑𝐀𝐂𝐈𝐍𝐆 !!! Après un une-deux avec Deiver Machado sur le côté gauche, Facundo Medina se projette dans la surface adverse et centre au sol vers le second poteau. Przemyslaw Frankowski est à la réception et ouvre le score ! 💪#RCLSCO pic.twitter.com/uC0j1cIOSE — Racing Club de Lens (@RCLens) January 26, 2025

Si le HAC est bon dernier, c’est parce que Montpellier est en train de se reprendre en ce mois de janvier. Après sa victoire à Monaco, la formation de Jean-Louis Gasset a inversé la vapeur en seconde période grâce à des buts de Sagnan et Maamma pour s’imposer 2-1 au Stadium. Résultat, Montpellier revient à deux points seulement du Stade Rennais, 16e de Ligue 1.