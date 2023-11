L1 ‍: Monaco tient le 0-0 au Havre et s'en sort bien ‍!

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 12e journée

Stade Océane

Le Havre-Monaco 0-0

Nouveau 0-0 en Ligue 1 et nouveau match sans frisson. Le Havre et Monaco se sont quittés sur un match nul sans but dans une partie où Monaco a rarement su faire la différence offensivement.

Nouvelle soirée d'ennui au Havre où même Monaco n'a pas été à la hauteur. Deuxième meilleure attaque de Ligue 1 avec 25 buts inscrits, l'ASM devait logiquement mettre à mal la défense havraise ce samedi soir. Cela fut trop rarement le cas. Les meilleures situations monégasques sont intervenues en fin de première période. Jakobs a allumé les gants de Desmas d'une frappe puissante en angle fermé (28e) puis Zakaria a buté sur le portier normand de manière malchanceuse. Servi aux 6 mètres, il reprenait le ballon et l'envoyait dans la tête du gardien (31e) avant que le ballon ne finisse sa course sur le toit du but.

En seconde période, Le Havre était plus proche de marquer que Monaco. Alioui était sollicité en profondeur mais ratait son duel contre Kohn (53e). Quelques minutes plus tard, le Havrais s'infiltrait dans l'axe mais il était stoppé par un tacle musclé mais correct de Maripan (56e). Le jeune monégasque Edan Diop était proche de débloquer la situation mais sa frappe était légèrement trop croisée (86e). La soirée partait pour se terminer tranquillement sur un 0-0 quand Edan Diop venait percuter fautivement le Havrais Grandsir en pleine surface. Après consultation du VAR, l'arbitre sifflait penalty. Toutefois, l'impeccable Kohn stoppait le penalty de Grandsir pour garder le 0-0 au tableau d'affichage (90e+9). Monaco s'en sort bien même s'il manque une occasion de passer Nice. L'ASM est 3e (24 points), le Havre est un excellent 6e provisoirement (15 pts).