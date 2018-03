L1 : Monaco remet un coup de pression sur l'OM et l'OL

Dans : Ligue 1, Monaco, OL, OM.

En s'imposant ce vendredi soir à Strasbourg (1-3), l'AS Monaco impose à Marseille et à Lyon d'en faire de même dimanche sous peine d'être distancés dans la bataille pour la deuxième place.

Dans un stade de la Meinau où il n'est jamais facile de gagner, le PSG et l'OM peuvent en témoigner, la formation de Jardim a confirmé sa forme du moment en ramenant trois points de son voyage en Alsace. Après avoir rapidement ouverte le score au bout de 5 minutes par Jovetic, Monaco voyait le RCSA revenir au score par Bahoken (1-1, 19e). Mais l'ASM ne doutait pas longtemps puisqu'une minute plus tard Lopes redonnait l'avantage à Monaco (1-2, 20e), avant que Fabinho ne donne un avantage définit aux siens (1-3, 41e).

La seconde période ne permettait pas à Strasbourg de faire douter son adversaire et le score en restait là. Au classement, l'AS Monaco compte ce vendredi soir sept points d'avance sur l'OM et douze sur l'OL, qui plus est avec une différence de buts nettement positive. Un an après avoir décroché le titre, le club de la Principauté commence à sérieusement ressembler à un superbe dauphin du PSG.