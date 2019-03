L1 : Monaco relance la course à la deuxième place à Lille

Dans : Ligue 1, LOSC, Monaco, OL.

Stade Pierre Mauroy.

LOSC - Monaco : 0-1.

But : Vinícius (90e) pour Monaco.

Dans un match spectaculaire, l'AS Monaco a finalement réussi à faire tomber le Lille OSC (0-1).

Malgré des occasions de part et d'autre, avec Lopes (7e, 13e), Fonte (15e), Golovin (48e) et Martins (49e, 54e) côté monégasque, puis Bamba (11e), Mendes (24e), Pépé (45e) et Leao (60e) côté lillois, les 22 acteurs se dirigeaient vers un score nul et vierge. Mais après le match des gardiens, c'est Vinicius qui se montrait à son avantage à la dernière minute de jeu ! Arrivé l'hiver dernier, l'avant-centre portugais marquait son premier but du gauche après s'être joué de Fonte dans la surface des Dogues (0-1 à la 90e).

En enchaînant un septième match de suite sans défaite, Monaco remonte à la 16e place de la Ligue 1 et se donne donc de l'air par rapport à la zone rouge, désormais située à dix unités. Le LOSC, de son côté, perd pour la première fois de l'année 2019, et grille donc un joker dans la course à la deuxième place, vu que l'OL peut revenir à quatre points en cas de victoire contre Montpellier dimanche.