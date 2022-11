L1 : Monaco quatrième, Nantes replonge

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

14e journée de Ligue 1

Toulouse - Monaco : 0-2

Nice - Stade Brestois : 1-0

Reims - FC Nantes : 1-0

Clermont - Montpellier : 1-1

Ce dimanche à 15 heures avait lieu le quatorzième multiplex de la saison en Ligue 1. Quatre matchs étaient au programme. Nice recevait Brest, Toulouse était aux prises avec Monaco au Stadium, Clermont affrontait Montpellier et enfin, Reims devait faire face à Nantes.

Quelques jours seulement après avoir validé sa qualification en Ligue Europa, l'AS Monaco a enchainé avec un succès mérité sur la pelouse de Toulouse ce dimanche. Les hommes de Philippe Clement ont pu compter sur un bel esprit collectif pour faire la différence. Du côté des buteurs, Aleksandr Golovin et Breel Embolo auront fait parler la poudre. Au classement, les Monégasques pointent à la quatrième place, chipée au FC Lorient, qui est tombé un peu plus tôt face au PSG.

𝗩𝗜𝗖𝗧𝗢𝗜𝗥𝗘 😍🔚



🔝 Un bijou de Golo et un but de Breel Embolo offrent un succès plein d'autorité à nos Rouge & Blanc sur la pelouse du @ToulouseFC !



Dernier match avant la trêve avec la réception de l'@OM_Officiel dimanche prochain 👊



0⃣-2⃣ #TFCASM pic.twitter.com/r4blq0LdsS — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) November 6, 2022

Dans les autres rencontres, on peut noter la victoire à domicile de Nice contre Brest. Les Aiglons ont fait la différence grâce à un but de Gaëtan Laborde et enchainent un cinquième match sans défaite en Ligue 1. Les Aiglons passent dans la première moitié de tableau et pointent à la 9ème place. A domicile, Clermont a sauvé les meubles en récoltant le point du match nul contre Montpellier. Les Auvergnats auront néanmoins manqué deux penaltys... Enfin, le FC Nantes n'a pas su valider sa belle qualification en Ligue Europa et s'est incliné face au Stade de Reims. Pour ne rien arranger, les hommes d'Antoine Kombouaré auront terminé la rencontre à dix après l'expulsion de Nicolas Pallois. Les Canaris sont 16èmes et premier non-relégable.