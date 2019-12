L1 : Monaco-PSG officiellement reporté !

Dans : Ligue 1.

En raison de la météo actuelle sur la Côte d'Azur et d'une alerte rouge de Météo-France, la rencontre entre l'AS Monaco et le Paris SG prévue ce dimanche soir à 21h a été reportée à une date ultérieure.

Le dernier match de la 15e journée de Ligue 1 devait opposer dimanche au Stade Louis II l’AS Monaco au Paris Saint-Germain dans ce qui est un grand classique de notre Championnat. Mais des pluies monstrueuses tombent sur la région monégasque et plus généralement le Sud-Est de la France, et Météo-France a même décidé de placer en Vigilance Rouge le Var et les Alpes-Maritimes en raison « de phénomènes dangereux d'intensité exceptionnelle. ». Tout cela a poussé logiquement la LFP à reporter ce choc à la demande du Ministre de l'Intérieur monégasque.

Une réunion se tenait ce dimanche midi en Principauté, mais face à la situation climatique et aux risques, il n'y avait pas réellement d'autre choix que de reporter ce Monaco-PSG. Reste désormais à fixer une nouvelle date pour cette rencontre, mais compte tenu du calendrier, il semble presque acquis que ce match se disputera en 2020.