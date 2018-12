L1 : Monaco-Nice, le troisième match reporté !

Dans : Ligue 1, Monaco, OGCN.

En raison des manifestations annoncées, la 17e journée de Ligue 1 n’est pas épargnée. Après les reports des matchs PSG-Montpellier et Toulouse-Lyon, respectivement prévus samedi à 16h et 20h, la Ligue de Football Professionnel a officialisé celui du derby entre l’AS Monaco et l’OGC Nice. Alors que la rencontre était programmée vendredi soir, la LFP a répondu favorablement « à la demande du gouvernement princier de la Principauté de Monaco et en lien avec la Préfecture des Alpes-Maritimes. » Une date sera fixée ultérieurement.