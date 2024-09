L1 ‍: Monaco ne lâche pas l’OM en tête

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 4e journée

Stade Abbé-Deschamps

Auxerre-Monaco 0-3

Buts : Kehrer (8e), Vanderson (25e), Zakaria (89e)

Monaco justifie bien son statut de qualifié pour la Ligue des champions en ce début de saison. Après deux succès et un nul en trois matchs, l'ASM était encore impérial à Auxerre pour la quatrième joute de la saison. Supérieur et plus tranchant que le promu, le club du Rocher faisait vite la différence. Kehrer coupait un corner d'une tête que le gardien auxerrois Donovan Léon captait mal. Monaco doublait la mise quelques minutes plus tard. Zakaria adressait un superbe ballon à Vanderson qui enrhumait son défenseur avant d'ajuster Léon.

𝗗𝗘𝗡𝗜𝗦 𝗭𝗔𝗞𝗔𝗥𝗜𝗔𝗔𝗔 !



Le Capi' enfonce le clou 🫡



89' | 0️⃣-3️⃣ #AJAASM pic.twitter.com/MqsmDwb21y — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) September 14, 2024

Tandis qu'Auxerre inquiétait faiblement Kohn, Monaco ratait le troisième but à plusieurs reprises en seconde période. Devant le but vide, Embolo était notamment trop juste sur un centre de Golovine (60e). Le seul frisson pour l'AJA ce soir était à mettre au crédit d'Hamed Junior Traoré dont la reprise frôlait la barre monégasque (84e). Sur un nouveau corner, l'ASM enfonçait finalement le clou via son capitaine Zakaria qui ajustait de près Léon. 3-0, Monaco rejoint l'OM en tête du championnat avec 10 points sur 12 et prépare idéalement le match contre Barcelone jeudi. Auxerre subit sa troisième défaite de rang et se rapproche dangereusement de la zone rouge (14e).