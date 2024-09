L1 ‍: Monaco et Lens se quittent bons amis

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

3e journée de Ligue 1

Stade Louis II

Monaco et Lens font match nul : 1 but partout

But pour Monaco : Zakaria (84e)

But pour Lens : Frankowski (90+4)

Ce dimanche en Ligue 1, l'AS Monaco et le RC Lens se sont neutralisés sur le score d'1 but partout. Un résultat qui peut donner des regrets aux deux équipes.

L'AS Monaco était proche de continuer son sans-faute en Ligue 1 ! Ce dimanche, les hommes d'Adi Hutter ont longtemps cru prendre les trois points avant une égalisation lensoise dans le temps additionnel. En première période, Monaco a globalement dominé les débats, ayant une mainmise sur le jeu. Mais ce sont pourtant les Sang et Or qui se sont montrés les plus dangereux. Comme souvent depuis le début de la saison, les hommes de Will Still ont fait preuve d'une maladresse et d'un manque de chance assez invraisemblables devant le but. Adrien Thomasson et Wesley Saïd ont notamment trouvé le poteau en quelques secondes à l'heure de jeu.

Lors du second acte, les choses se sont encore plus emballées. Le RC Lens pensaient avoir fait le plus dur en ouvrant le score à la 79e minute par l'intermédiaire de Labeau-Lascary. Mais le jeune lensois a vu son but finalement annulé pour une main sévère mais juste. Par la suite, c'est Monaco qui a réussi le coup parfait en marquant grâce à Denis Zakaria. Mais c'était sans compter sur le caractère des Lensois, qui ont finalement arraché l'égalisation dans le temps additionnel sur un penalty de Przemysław Frankowski. Ce match nul laissera des regrets aux deux équipes. Le RC Lens est 3e (7 points), l'AS Monaco juste derrière à la quatrième place (7 points).