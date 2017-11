L1 : Metz-OM sous la neige et avec la goal-line technology désactivée ?

Selon Julien Chaput, journaliste de BeInSports, le match entre le FC Metz et l'OM, qui doit débuter ce mercredi à 19h au Stade Saint-Symphorien, pourrait se dérouler sous la neige. En effet, la météo est menaçante au-dessus de la Lorraine. Si cela était le cas, alors c'est le ballon orange adapté à ces conditions climatiques, du moins pour la télé, qui sera utilisé, ce qui obligera l'arbitre à se passer de la goal-line technology. En effet, ce ballon n'est pas encore compatible avec la technique utilisée en Ligue 1. C'est ballot...

Risque de chute de neige pour #FCMOM et donc si le ballon orange doit être utilisé la Goal-Line sera désactivée car ces ballons là ne sont pas paramétrés ! Ceux-là non plus d'ailleurs...🏀🏐🏉⚾🎱