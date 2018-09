L1 : Même sans Neymar et Mbappé, le PSG se balade

Dans : Ligue 1, PSG, ASSE.

Parc des Princes.

Paris Saint-Germain - AS Saint-Etienne : 4-0.

Buts : Draxler (22e), Cavani (49e sp), Di Maria (76e) et Diaby (84e) pour le PSG.

Face à une pâle équipe de l'AS Saint-Etienne, le Paris Saint-Germain a poursuivi son sans-faute (4-0) grâce notamment à un trio Draxler-Cavani-Di Maria décisif.

Quatre jours avant le choc de Ligue des Champions contre Liverpool, Thomas Tuchel faisait tourner son effectif. Mbappé et Neymar se trouvaient notamment en tribunes. Mais qu'importe, puisque même avec une équipe bis, le PSG allait dérouler son football. Suite à un début de match disputé, avec des occasions de part (Draxler) et d'autre (Diony, M'Vila), Draxler ouvrait effectivement la voie à Paris. Sur une ouverture en profondeur lobée de Verratti, l'attaquant allemand trompait parfaitement Ruffier avec une double tête dans la surface stéphanoise (1-0 à la 22e). Un but et puis c'est tout jusqu'à la mi-temps (1-0 à la 45e).

Au retour des vestiaires, Cavani faisait rapidement le break sur un penalty obtenu face à Perrin (2-0 à la 51e). Puis Di Maria enfonçait le clou en profitant d'une erreur de Gabriel Silva pour placer une frappe croisée en force sous la barre de Ruffier (3-0 à la 76e). Et le jeune Diaby bouclait le spectacle en marquant son premier but en L1, en se montrant à l'affût au second poteau après un centre de Draxler et une remise de Cavani (4-0 à la 84e).

Avec cette cinquième victoire en autant de journées (4-0), le PSG survole déjà le championnat avec 15 points. De son côté, Sainté plonge à la 11e place de la L1, à cause de cette première défaite de la saison, et pourrait même se rapprocher de la zone rouge si les prochains résultats de cette J5 sont défavorables.