L1 : Lyon, Marseille, ASSE... Tisserand avait la cote au mercato

Dans : Ligue 1, OL, OM, ASSE.

Après une saison pleine à Ingolstadt (28 matchs), Marcel Tisserand s’est engagé à Wolfsburg au mercato cet été. Défenseur polyvalent, bien connu en France pour avoir défendu les couleurs de Monaco, Lens et Toulouse, le Congolais aurait pu signer son retour en Ligue 1 en août dernier. Sur les antennes de SFR Sport, le natif de Meaux a confirmé qu’il avait eu des contacts avec plusieurs grosses écuries de l’Hexagone. S’il dément un éventuel intérêt de l’OGC Nice, il confirme l’existences de contacts avec Lyon, Marseille et l’AS Saint-Etienne.

« En Bundesliga, je suis très content, mais un challenge en France ne m'aurait pas déplu. Le projet de Wolfsburg était alléchant, c'était difficile de dire non. Des contacts avec Nice et l'ASSE ? Pour le deuxième oui, pour le premier non. Il y avait des discussions avec l'ASSE. Il y avait aussi des discussions avec l'OM et l'OL, mais rien de bien concret. Est-ce l'un des deux aurait pu avoir ma préférence ? Non pas forcément. Cela dépend du feeling avec les directeurs sportifs. Mais ça ne s'est pas fait » a regretté celui qui s’est imposé comme un élément fort de la défense de Wolfsburg en ce début de saison (7 matchs de Bundesliga). Grand nomade à seulement 24 ans, l’ex-Toulousain espère sans doute s’installer dans la durée au sein de l’équipe où évoluent également Paul-Georges Ntep et Josuha Guilavogui.