L1 : Lyon balaie Monaco et les doutes pour le même prix !

Dans : Ligue 1, OL, Monaco.

Stade Louis II

Olympique Lyonnais bat AS Monaco : 3 à 0

Buts : Dembélé (5e), Depay (36e), Tousart (80e) pour Lyon

Expulsion : Fabregas (ASM) à la 30e

C'est sans trembler que Lyon s'est imposé ce vendredi soir à Monaco (3-0) en ouverture du Championnat. L'OL a effacé la totalité de ses doutes sur le dos d'une équipe monégasque très inquiétante.

Il ne fallait pas attendre longtemps pour voir le 1er but de la saison 2019-2020, puisque sur un corner tiré par Traoré, Dembélé se jouait de Glik et Jemerson et reprenait le ballon victorieusement la tête (0-1, 5e). Sur un terrain de Louis II déjà dans un état lamentable, Monaco allait prendre un deuxième coup sur la tête avec l'expulsion de Fabregas, l'arbitre ayant besoin de la VAR afin de mettre un rouge au joueur espagnol auteur d'un coup par derrière sur la cheville de Dubois (30e). La formation de Jardim était dans le dur et malheureusement pour elle ça ne s'améliorait pas avec un deuxième but lyonnais, cette fois signé Depay, l'attaquant néerlandais voyant sa frappe passer entre les jambes d'un Lecomte très mal inspiré (0-2, 36e).

Après la pause la rencontre était plus équilibrée, les deux gardiens se mettant en valeur à quelques occasions, sans que cela ne soit non plus le feu. L'OL tenait aisément le choc, face à un Monaco sans imagination et en infériorité numérique. Et c'est finalement plutôt logiquement que Tousart d'une belle frappe corsait encore l'addition (3-0, 80e), l'ASM de ce vendredi ressemblant bigrement à celle qui avait frôlé la catastrophe la saison passée. En tout cas, ceux qui promettaient le pire pour le Lyon de Sylvinho après les matches de préparation peuvent déjà remballer les critiques, l'OL est bien lancé.