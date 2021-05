L1 : LOSC, PSG, l'ASSE met le feu à la course au titre

Dans : Ligue 1.

Ce week-end, Lille a fait un énorme pas vers le titre de champion de France. Mais l'ASSE compte bien tout chambouler lors de la prochaine journée.

Réduit à 10 en fin de rencontre, le PSG, qui a longtemps cru pouvoir enchainer avec une nouvelle victoire à Rennes, s’est finalement contenté du match nul (1-1). Keylor Navas a encore une fois été décisif avec de multiples parades, notamment en seconde période. Le gardien costaricien a permis au Paris SG de ramener un point du Roazhon Park, ce qui pourrait avoir une importance cruciale dans les deux prochaines journées. En effet, Lille a vu son avance passer à trois points, ce qui lui laisser un joker avec un match nul et une victoire à récolter pour être champion. Dans cette fin de championnat un peu folle, rien ne dit que les Dogues y parviendront, et le PSG devra donc de son côté faire le carton plein. Surtout que, lors de la prochaine journée, Lille affrontera Saint-Etienne. A priori, le 11e de Ligue 1 n’a pas de quoi terroriser des Dogues qui sont allés gagner au PSG récemment. Oui mais voilà, les Verts se sont très bien débrouillés à l’extérieur dernièrement, avec notamment un gros match au Parc, puis des victoires à Angers et Montpellier. Et l’ASSE reste sur un succès de prestige face à l’OM. Alors, Claude Puel parviendra-t-il à relancer la bataille pour le titre à lui tout seul ?

Il en a tout cas clairement l’envie, surtout quand on connait la rage de vaincre de l’ancien entraineur de… Lille. « On a simplement envie de remporter des matches en relevant de nouveaux challenges. On est dans la compétition permanente. Quoi de mieux que ce déplacement à Lille pour rester motivés et concentrés », a lancé, sourire en coin, l’entraineur des Verts. Il est vrai que les joueurs stéphanois ne manque pas, malgré leur maintien assuré, de motivation. En effet, ils sortent d’une saison délicate où ils ont longtemps trainé aux abords de la zone rouge, comme ce fut le cas lors de l’exercice précédent. Du coup, aller chercher des points pour dépasser Metz, situé à un point devant, et finir dans le Top10, est vu comme un challenge intéressant pour des jeunes stéphanois qui pourraient bien se lâcher face aux Lillois dimanche prochain.