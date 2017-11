L1 : Lille tombe de haut à Amiens

Dans : Ligue 1, LOSC, ASC.

Dans un match rejoué suite au grave incident intervenu dans la tribune des supporters lillois il y a deux mois, Amiens a été sans pitié avec le LOSC et s'est imposé (3-0). Le club nordiste est un peu le dindon de la farce.

Du côté de Lille, on se souviendra longtemps de ce match en deux temps contre Amiens, puisque si le 30 septembre dernier c'est en ouvrant le score que le LOSC avait provoqué la ruée de ses supporters sur une barrière qui avait cassé, c'est cette fois toute l'équipe de Marcelo Bielsa qui est tombée de haut.

En effet, ce match ayant été donné à rejouer en totalité, le club nordiste, qui restait sur deux victoires de rang, devait tout refaire. Mais en face, Amiens a depuis trouvé ses marques en Ligue 1 et l'a confirmé ce lundi soir. Face à une formation lilloise encore une fois inoffensive en attaque, les joueurs picards s'en sont donnés à coeur joie, avec un doublé pour Manzala (37e, 47e) et un but de Konaté en fin de match (3-0, 85e). Avec ce succès, Amiens remonte à la 12e place de Ligue 1, tandis que Lille reste dans la zone rouge. Reste que l'on ne saura jamais ce qu'aurait donné ce match s'il avait repris à 1-0...