L1 ‍: Lille se fait piéger à domicile par Nantes

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 16e journée

Stade Pierre-Mauroy

LOSC-Nantes 1-1

Buts : Gudmundsson (41e) pour Lille ; Abline (70e sur pen.) pour Nantes

Après Montpellier en décembre, le LOSC perd encore des points contre un mal-classé. Bien organisé, Nantes a arraché le nul 1-1 à Pierre-Mauroy pour prendre une unité précieuse en bas de tableau.

Avec un Antoine Kombouaré bien remonté contre les journalistes mais toujours sur le banc, Nantes a poursuivi son opération maintien à Lille. Une tâche difficile face à une équipe lilloise invaincue depuis septembre en Ligue 1. En première période, le LOSC prenait logiquement le contrôle des opérations. Cependant, la défense tenue par Anthony Lopes ne cédait pas un mètre. L'ancien portier de l'OL réalisait même un arrêt décisif (26e) pour maintenir le 0-0. Nantes devait toutefois craquer juste avant le repos. Cabella trouvait la barre d'une frappe enroulée, Gudmundsson reprenait le ballon de volée pour tromper Lopes.

Le LOSC commence l'année 2025 par un match nul face au FC Nantes, et continue sa série d'invincibilité !



Prochain rendez-vous vendredi avec un déplacement à Auxerre 👊#LOSCFCN — LOSC (@losclive) January 4, 2025

L'avantage d'un but n'était pas suffisant pour que le LOSC se relâche mais c'est pourtant ce qui arrivait. Nantes égalisait même à la 49e minute par Ganago. Néanmoins, le but était refusé pour hors-jeu de Lepenant. L'avertissement n'était pas pris au sérieux par Lille, de moins en moins incisif offensivement. Nantes bénéficiait d'un petit coup de pouce pour revenir. Diakité fauchait Mostafa Mohamed dans la surface des Dogues. Abline transformait le penalty avec sang-froid. Le LOSC poussait ensuite pour reprendre l'avantage mais butait sur une défense nantaise disciplinée et courageuse ainsi qu'un Anthony Lopes irréprochable. 1-1, le LOSC perd deux points précieux et reste 4e. Nantes demeure 15e mais prend un bon point pour le maintien.