L1 : Lille freiné par Montpellier, Bordeaux s'offre le derby

Dans : Ligue 1, LOSC, MHSC, SMC, RCSA, Bordeaux, TFC.

Face à une solide équipe de Montpellier, le LOSC a concédé le match nul sur sa pelouse (0-0), tout comme Caen, qui a été accroché par Strasbourg (0-0). Enfin, Bordeaux a éprouvé des difficultés, mais s’est imposé contre Toulouse dans le derby (2-1).

Le choc du haut de tableau de la journée opposait évidemment Lille (2e) à Montpellier (6e). Mais le match n’était pas vraiment à la hauteur de l’affiche et les occasions se faisaient finalement assez rares. En grande forme, Pépé aurait pu (encore) être le héros du LOSC, mais l’Ivoirien voyait sa tentative repoussée par le poteau en seconde période. Privé de Delort, Montpellier n’était pas dangereux et se contentait volontiers de ce match nul. Un résultat qui ne fait néanmoins pas les affaires du MHSC, qui voit Marseille et Saint-Etienne se détacher.

A la lutte pour le maintien, Caen avait besoin d’une victoire pour se donner de l’air contre Strasbourg. C’est raté puisque les Normands ont concédé un match nul sur leur pelouse du stade Michel d’Ornano. Un match nul, c’est précisément ce que Bordeaux a évité en l’emportant contre Toulouse grâce à un joli but, plein de finesse, signé Briand en fin de match. Avant cela, Basic et Cahuzac avaient marqué. Fort de ce succès, Bordeaux revient sur Angers, fait le trou sur Nantes mais reste scotché à sa 13e place.