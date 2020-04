L1 : Les règles du foot chamboulées à cause du Covid-19 ?

Dans : Ligue 1.

A l’arrêt en raison de la pandémie de coronavirus, les différents championnats européens pourraient reprendre dans le courant du mois de juin.

C’est tout du moins l’objectif en ce qui concerne la France puisque la Ligue de Football Professionnel a travaillé sur un calendrier de reprise de la Ligue 1 pour le 17 juin prochain. Un retour des compétitions serait bien évidemment une excellente nouvelle pour les clubs, en proie à de grosses difficultés financières et qui souhaitent impérativement terminer les championnats afin de toucher les précieux droits télévisuels. Mais à la reprise, c’est une cadence infernale qui risque d’attendre les joueurs avec très certainement des matchs tous les trois jours sur une période allant d’un mois à un mois et demi. Raison pour laquelle en Italie, Claudio Ranieri pousse pour une nouvelle règle qui permettrait aux entraîneurs d’effectuer cinq changements par match au lieu de trois.

Et visiblement, l’avis tranché de l’entraîneur de la Sampdoria de Gênes est massivement partagé à travers l’Europe selon le Corriere dello Sport. A tel point que l’IFAB (International Football Association Board), l’organe qui régit les lois du football, réfléchit sérieusement à rendre possible cinq changements par matchs lors de la reprise. Bien évidemment, cette réforme, si elle était adoptée, serait uniquement valable jusqu’à la fin de la saison 2019-2020 et dès la saison 2020-2021, le retour à la normale avec trois changements par match serait de mise. Afin d’éviter une hachure trop importante des matchs, les cinq changements par équipe pourraient uniquement se faire en trois interruptions. Un système d’ores et déjà utilisé en Youth League, la Ligue des Champions des jeunes, et qui a donc fait ses preuves. Reste à voir si cette mesure sera officiellement adoptée, ce qui ravira sans doute les entraîneurs, d’ores et déjà soucieux de savoir comment leurs troupes vont tenir le choc en jouant tous les trois jours durant plus d’un mois…