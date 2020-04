L1 : Le calendrier secret de la LFP dévoilé !

Dans : Ligue 1.

La Ligue de Football Professionnel a travaillé sur l'hypothèse d'un retour de la Ligue 1 en juin avec deux scénarios possibles selon la date à laquelle le Championnat reprendra.

Gouverner c’est prévoir, et même si cela change quasiment tous les jours, du côté de la Ligue de Football Professionnel on s’acharne à vouloir faire jouer la fin de saison de Ligue 1 et les coupes nationales, histoire de ne pas perdre un euro en route, ce qui peut se comprendre tant la situation économique de certains clubs est désastreuse. Et ce lundi, dans un document que L’Equipe s’est procuré, on apprend que la LFP a déjà fixé deux calendriers précis pour une reprise de la Ligue 1 soit le 3 juin, soit le 17 juin. Et cela même si pour l’instant rien n’indique que le gouvernement autorisera un déconfinement en amont de ces dates pour permettre aux footballeurs de s’entraîner.

Pour l’instant, c’est le mercredi 17 juin qui est considéré comme l’option prioritaire pour la reprise avec ce jour-là la 29e journée de Ligue 1. Ensuite, la Ligue envisage d’organiser une journée de Championnat tous les trois jours avec la 39e journée disputée le samedi 25 juillet. Dans ce scénario, la finale de la Coupe de la Ligue entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais aurait lieu le samedi 27 juin, tandis que la finale de la Coupe de France entre l'AS Saint-Etienne et le PSG se jouerait le samedi 11 juillet. Concernant une reprise de la Ligue 1 le 3 juin, cela pourrait permettre de donner une latitude un peu plus grande, mais pour l’instant la LFP ne s’est pas réellement lancé dans les détails, ne croyant pas cela possible, surtout que l'UEFA aura aussi son mot à dire en cas de reprise au tout début du mois en casant des matches européens.

Mais la Ligue de Football Professionnel a également envisagé un départ plus tardif de la saison, par exemple en juillet, mais avec cette fois l’idée qu’elle n’irait pas à son terme. Il s’agirait alors de faire jouer le plus de matchs possibles et d’arrêter afin de respecter la date de reprise de la L1 prévue le 23 août pour la saison 2020-2021. Autrement dit, on pourrait avoir un classement final après moins 38 journées de Ligue 1, sans toutefois que l'on sache comment le palmarès soit définitivement établi.