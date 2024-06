L1 ‍: Les pirates français accusés, un clip fait scandale

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

L'ARCOM a lancé une grande campagne pour sensibiliser le public au danger du streaming illégal pour le sport français. Mais, cela n'a pas ému les suiveurs de la Ligue 1, bien au contraire.

Au moment où les chaînes de TV peinent à aligner le montant attendu par la LFP pour la Ligue 1, les utilisateurs de streaming illégal et d'IPTV sont pointés du doigt. Pour beaucoup d'acteurs du marché, ils sont la cause du manque de rentabilité des diffuseurs successifs : Amazon Prime Vidéo, Mediapro, beIN Sports voire même Canal+. Il est vrai que l'offre illégale s'est particulièrement développée techniquement depuis 15 ans en France et dans le Monde. Ce marché parallèle est un vrai problème à long terme pour le financement du sport français. De quoi inciter l'ARCOM et l'APPS (Association de Protection des Programmes Sportifs) à lancer une campagne médiatique sur le sujet avec comme titre « Protège ton sport ».

Une campagne moralisatrice peu appréciée

Le ton se veut résolument culpabilisateur. Le spot insiste sur les conséquences néfastes du streaming illégal sur l'avenir des sportifs, des clubs français et des championnats professionnels. Mais, au moment où l'idée d'une chaine 100% L1 à 25 euros par mois émerge, cette campagne choc est loin d'obtenir une adhésion totale. Le compte X Lens Fans résume notamment la situation dans un message qui a trouvé un certain écho.

https://t.co/XPMh3ohE4o — V. (@LensFans_1906) June 8, 2024

« On interdit de se déplacer, on ferme les tribunes, on fait payer 25€ pour un abonnement télé par mois, on fait payer 100€ voir même plus un maillot, etc… Et c’est le streaming illégal qui tue le sport », a t-il écrit. Il est suivi sur ce point par d'autres internautes qui soulignent aussi le projet de faire disputer un match de Ligue 1 à l'étranger, l'éparpillement des matchs sur plusieurs chaines ces dernières années et le manque d'écoute de la LFP pour ses propres supporters. Autant dire que le projet de chaîne 100% Ligue 1 de Vincent Labrune est loin d'avoir trouvé son public en France...