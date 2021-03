L1 : Les multiplex des 2 dernières journées déplacées au dimanche

Dans : Ligue 1.

Prévues le samedi, les multiplex des deux dernières journées de Ligue 1 auront finalement lieu le dimanche.

Via un communiqué, la LFP a annoncé ce jeudi que les multiplex des 37e et 38e journées de Ligue 1, initialement prévues le samedi, sont désormais programmées les dimanche 16 et 23 mai, à 21 heures.

Une fois n'est pas coutume, les deux dernières journées pourraient être décisives dans la lutte pour le titre. Aujourd'hui, Lille (62), Paris (60), Lyon (59) et même Monaco (55) peuvent prétendre au titre de champion.