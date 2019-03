L1 : Les attaquants font le show, et l'OL cartonne Toulouse !

Dans : Ligue 1, OL, TFC.

OL - Toulouse : 5-1

Buts : Depay (10e), Traoré (30e), Fekir (35e sp), Dembélé (67e et 71e) pour l'OL ; Dossevi (15e) pour Toulouse

Carton rouge : Cahuzac (83e) pour Toulouse

Grâce à un festival de ses attaquants, l’Olympique Lyonnais a étrillé Toulouse ce dimanche après-midi au Groupama Stadium (5-1).

La rencontre débutait de la meilleure façon possible pour les Gones puisque Memphis, déjà buteur cette semaine contre Caen en Coupe de France, ouvrait rapidement la marque (10e, 1-0). On pensait alors que l’OL allait dérouler, mais Dossevi profitait des largesses de la défense lyonnaise pour égaliser très rapidement (15e, 1-1). Le doute ne s’installait néanmoins pas longtemps dans les têtes rhodaniennes puisque, bien servi par Dubois, l’international burkinabé Traoré remettait l’OL devant à la demi-heure de jeu (30e, 2-1). Cinq minutes plus tard, Fekir était fauché par Cahuzac dans la surface et transformait lui-même le penalty pour mettre les siens à l’abri (35e, 3-1).

Moussa Dembélé participe à la fête

En seconde période, pas de frayeur pour l’OL, bien au contraire. La fête était totale quand le quatrième attaquant aligné par Bruno Genesio marquait à son tour, à savoir Moussa Dembélé. L’international espoirs français claquait même un doublé (67e, 4-1 ; 71e, 5-1). Quelques minutes plus tard, Traoré pensait marquer le sixième but lyonnais mais ce dernier était refusé suite à une position de hors-jeu décelée par la VAR. Peu importe pour l’OL, qui obtenait un succès probant et qui permet surtout aux Gones de prendre provisoirement six points d’avance sur l’ASSE et huis points d’avance sur l’OM avant le choc entre les Verts et les Phocéens dimanche soir au Vélodrome.