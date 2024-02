L1 ‍: Les arbitres français sonorisés, la FIFA donne son accord

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Le football français va pouvoir enfin entendre ses arbitres en plein match. Après plusieurs tentatives infructueuses, la FFF a obtenu l'accord de la FIFA dans un cadre strict et bien défini.

Sonoriser les arbitres français pour mieux les comprendre ainsi que leurs décisions. Voilà le pari fait par la FFF, la LFP et les clubs de Ligue 1. Cette idée avait été lancée pour la première fois par Jean-Michel Aulas en 2021. La plupart des clubs français ont approuvé cette option et la FFF a fait une demande officielle auprès de la FIFA pour obtenir cette sonorisation du corps arbitral. L'instance mondiale a débouté la France à plusieurs reprises. Néanmoins, la réponse est différente en 2024 comme le confirme L'Equipe. Au dernier comité exécutif de la FFF, le directeur technique de l'arbitrage Antony Gautier a confirmé que la sonorisation des arbitres allait arriver prochainement en France.

Le son doit d'abord arriver chez les féminines

Mais, la Ligue 1 ne sera pas pionnière sur ce coup-ci. En effet, les premiers tests de ce dispositif auraient lieu en D1 féminine pendant les play-offs organisés en mai entre les 4 premiers du championnat. Ensuite, la sonorisation des arbitres arriverait en Ligue 1 la saison prochaine dans le meilleur des cas. La FIFA a autorisé la France et plusieurs autres pays à tester la sonorisation mais cela ne se fera pas à n'importe quelles conditions. On serait dans la lignée de ce qui a été fait au Mondial U20 2023 en Argentine quand les arbitres s'adressaient au stade pour donner le verdict de la VAR. Eric Borghini, le président de la commission fédérale des arbitres, espère déjà aller plus loin.

La FIFA a autorisé le football français à expérimenter la sonorisation des arbitres pour expliquer les décisions du VAR lors des actions les plus litigieuses.



« Oui, la FIFA a donné l'autorisation d'expérimenter cette pratique à plusieurs pays, dont la France. Les micros seraient uniquement branchés pour les actions les plus litigieuses, quand l'arbitre les revisionne. De notre côté, on est favorable à une sonorisation permanente. Mais la FIFA avance pas à pas. En plus, elle veut être complètement maîtresse de la technologie et l'expérimenter sur ses compétitions dans des conditions qu'elle détermine elle-même avant d'étendre à d'autres épreuves », a t-il confié à L'Equipe. Même si elle ne veut pas influencer la fin de saison actuelle, la LFP est tentée d'incorporer la sonorisation en L1 le plus tôt possible. Les présidents des clubs de l'élite se réuniront en mars pour en discuter et peut-être trouver déjà un accord sur le sujet.